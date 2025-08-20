Некоторым водителям в РФ предлагают разрешить ездить по «выделенке»

Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов инициировал официальное рассмотрение правительством законопроекта, который предполагает предоставление мотоциклам, мопедам и транспортным средствам, осуществляющим перевозку инвалидов и детей с ограниченными возможностями, права передвижения по выделенной полосе.
Законопроект предусматривает освобождение от административной ответственности за движение по выделенной полосе водителей мотоциклов, мопедов и автомобилей, обозначенных знаком «Инвалид», информация о которых внесена в федеральный реестр.
Нилов подчеркнул, что длительное пребывание в транспортных пробках негативно сказывается на физическом и эмоциональном состоянии людей с ограниченными возможностями. По этой причине, разрешение таким транспортным средствам использовать «выделенку» является объективной необходимостью. По его словам, аналогичные преференции для мощных двухколесных транспортных средств помогут снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов и мопедов, водители которых вынуждены лавировать среди плотного потока машин, вызывая тем самым раздражение у других участников дорожного движения.
В соответствии с действующими правовыми нормами, нарушение правил передвижения по выделенной полосе в российских регионах влечет за собой административный штраф в размере 2 250 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 4 500 рублей.
В пояснительной записке уточняется, что в настоящее время передвижение по выделенной полосе разрешено исключительно лицензированным такси, автобусам (включая школьные) и велосипедистам при условии, что данная полоса расположена с правой стороны.
Стоит отметить, что власти также рассматривают вопрос о введении запрета на выезд водителей питбайков на дороги общего пользования. Согласно предлагаемым изменениям, штраф за данное нарушение может составить до 30 тысяч рублей. При этом питбайки зачастую лишены фар, указателей поворота и зеркал заднего вида.
