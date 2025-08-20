Ричмонд
В Самаре обещают возобновить строительство проблемного ЖК «Космолет»

В минстрое Самарской области рассказали о будущем проблемного ЖК на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко.

Источник: Комсомольская правда

Проблемный жилой комплекс "Космолет на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко в Самаре обещают достроить. С вопросами о будущем ЖК обратились люди, которые купили там квартиры, но не могут получить ключи. Их они задали в комментариях под одним из постов губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ВКонтакте.

— Сейчас рассматривается вопрос о назначении и постановке в налоговый орган нового директора ООО «Кольцо», — прокомментировала эти обращения пресс-служба министерства строительства Самарской области.

В ведомстве заверили, что строительство возобновят, когда оформят документы.

Напомним, что учредителя и директора ООО «Кольцо», компании, которая и строила ЖК «Космолет», сейчас судят по подозрению в хищении 65 миллионов рублей.

ЖК «Космолет» должны были сдать еще в 2022 году, но сроки сильно затянулись. В 2023 году строительство возобновили, завершить его планировали в 2024 году. Но дольщики так и не получили свои ключи.