В Самаре обещают возобновить строительство проблемного ЖК «Космолет»

Проблемный жилой комплекс "Космолет на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко в Самаре обещают достроить. С вопросами о будущем ЖК обратились люди, которые купили там квартиры, но не могут получить ключи. Их они задали в комментариях под одним из постов губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ВКонтакте.