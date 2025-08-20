Демешин забирает судостроительный завод в собственность Хабаровского края

Сохранить Хабаровский судостроительный завод, его коллектив, мощности и технологии — задача номер один, заявил губернатор Дмитрий Демешин в своём телеграм-канале. «Мы не можем позволить себе выгнать людей на улицу и потерять предприятие», — подчеркнул он.
По словам губернатора, решение однозначное: «Мы забираем ХСЗ у Объединённой судостроительной корпорации в собственность Хабаровского края. Ждём в ближайшие дни соответствующее поручение в виде документа».
Контроль за процессом возложен на первого заместителя председателя правительства края Сергея Абрамова. «Мы обязаны обеспечить интересы сотрудников при переводе, проконтролировать выплату всех имеющихся долгов по зарплате», — отметил Демешин.
Он добавил, что нельзя потерять ни одного специалиста: проектировщиков, конструкторов, технологов, механиков, слесарей и токарей. Для обеспечения работы завода уже ведутся переговоры с Тихоокеанским флотом и определяется перспектива обновления пассажирского флота и причальной инфраструктуры по Амуру.