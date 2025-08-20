Ричмонд
+20°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде отремонтировали два старинных дома рядом с Закхаймскими воротами

В Калининграде отремонтировали два старинных дома рядом с Закхаймскими воротами. В порядок привели здания на Литовском валу, 63 и 65.

8

Об этом сообщили в телеграм-канале регионального фонда капремонта.

Работы выполнило ООО «Ланд-Контур». Подрядчик очистил фасады и восстановил кладку, вернул декоративные обрамления окон, отремонтировал разрушенные лестницы и входные порталы подвала, установил новые входные двери и светильники. Общая стоимость работ составила 9,7 миллиона рублей.

В 2025 году Фонд также планирует отремонтировать комплекс старинных домов на Литовском валу, 73−87. Общая площадь построек — 1 636 квадратных метров. В 2008 году специалисты отремонтировали крышу зданий. В 2025 году планируют привести в порядок фасад.