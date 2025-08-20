В Калининграде отремонтировали два старинных дома рядом с Закхаймскими воротами

В 2025 году Фонд также планирует отремонтировать комплекс старинных домов на Литовском валу, 73−87. Общая площадь построек — 1 636 квадратных метров. В 2008 году специалисты отремонтировали крышу зданий. В 2025 году планируют привести в порядок фасад.