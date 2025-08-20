Япония резко нарастила импорт российского СПГ

В июле 2025 года Япония увеличила закупки российского СПГ на 372% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что наряду с увеличением закупок СПГ, японский импорт российского угля также показал значительный рост — на 286% за июль 2025 года по сравнению с июлем 2024 года. Данные японского Минфина приводит ТАСС.