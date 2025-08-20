Япония резко нарастила импорт российского СПГ

Япония увеличивает импорт газа из России.
Япония увеличила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 372%. Такие данные приводит Министерство финансов Японии в опубликованной статистике.
В июле 2025 года Япония увеличила закупки российского СПГ на 372% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что наряду с увеличением закупок СПГ, японский импорт российского угля также показал значительный рост — на 286% за июль 2025 года по сравнению с июлем 2024 года. Данные японского Минфина приводит ТАСС.
Однако Япония, как и ранее, не осуществляла закупки российской нефти за исключением объемов с проекта «Сахалин-2». Его поставки увязаны с импортом СПГ и не подпадают под действие введенного странами G7 потолка цен.