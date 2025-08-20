Россияне рассказали о тратах на сборы первоклассников в школу: Самыми дорогими оказались форма и обувь

Родители, чьи дети в этом году пойдут в первый класс, потратят на сборы в школу примерно 40 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру» сообщает РИА Новости.
52 процента опрошенных родителей планирует потратить на своих школьников от 20 до 40 тысяч рублей на сборы одного ребенка. Еще 29 процентов готовы израсходовать до 20 тысяч, а 19 процентов респондентов — больше 40 тысяч рублей. траты 19 процентов превысят 40 тысяч.
Однако больше всех придется раскошелиться родителям первоклассников. Здесь речь идет о сумме в 39,5 тысячи рублей. Для сравнения, родителям учащихся 2−11 классов предстоит выделить на сборы к школе чуть больше 26 тысяч.
Объясняется все просто — детям, только идущим в школу покупают полный комплект: канцелярию, портфель, форму и обувь. Причем, самыми дорогими оказались последние две позиции. А вот на детей со 2 по 11 класс тратится обычно меньше денег: кто-то оставляет сумки или портфели на второй год. Да и форма часто остаться по размеру еще на год.
Ранее сайт KP.RU вывел индекс школьника-2025 и выяснил, что базовый набор товаров для среднестатистического ученика подорожал за год на 7%. Так, журналисты выяснили, что сильнее всего за год подорожали канцелярские товары: тетрадки, ручки, карандаши, фломастеры, пеналы.
И примерно на 10% выросли в цене цветы — это если предположить, что взлет цен на букеты в преддверии этого 1 сентября будет не больше среднестатистического.
Психолог Дарья Михайлова рассказала, как подготовить первоклассника к школе. Ведь начало учебного года и первый звонок — большой стресс для ребенка. Новый распорядок дня, требования и незнакомая среда могут вызвать у первоклассников тревогу.