Россияне рассказали о тратах на сборы первоклассников в школу: Самыми дорогими оказались форма и обувь

Объясняется все просто — детям, только идущим в школу покупают полный комплект: канцелярию, портфель, форму и обувь. Причем, самыми дорогими оказались последние две позиции. А вот на детей со 2 по 11 класс тратится обычно меньше денег: кто-то оставляет сумки или портфели на второй год. Да и форма часто остаться по размеру еще на год.