В Челябинской области собрали 89 тысяч тонн зерна

Около 89 тыс. тонн зерна собрали аграрии Челябинской области в этом году в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Примерно 43 тыс. из 89 тыс. тонн зерна составляют озимые культуры: пшеница, тритикале и рожь. Убрано 81% всех зерновых озимых культур со средней урожайностью 32 центнера с гектара. Уже полностью убрали озимые культуры в Брединском, Варненском, Еткульском, Карталинском, Кунашакском, Октябрьском, Троицком, Увельском, Уйском и Чесменском районах. В хозяйствах также сформирован план посева озимых культур на 2026 год, он в два раза превышает прошлогодний.
Всего аграриям предстоит обмолотить 1 млн 175 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Также необходимо убрать 359 тыс. га масличных культур. В 14 сельских округах пройдет уборка картофеля и овощей с открытого грунта. Кроме того, на предприятиях продолжается заготовка кормов. Уже заготовлено 279 тыс. тонн сена, сенажа и силоса.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.