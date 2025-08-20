В Челябинской области собрали 89 тысяч тонн зерна

Примерно 43 тыс. из 89 тыс. тонн зерна составляют озимые культуры: пшеница, тритикале и рожь. Убрано 81% всех зерновых озимых культур со средней урожайностью 32 центнера с гектара. Уже полностью убрали озимые культуры в Брединском, Варненском, Еткульском, Карталинском, Кунашакском, Октябрьском, Троицком, Увельском, Уйском и Чесменском районах. В хозяйствах также сформирован план посева озимых культур на 2026 год, он в два раза превышает прошлогодний.