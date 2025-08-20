Правительство выделило еще 2 млрд рублей на льготные кредиты аграриям

«Решение позволит предоставить новые льготные краткосрочные кредиты предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельскохозяйственной продукции. Общая сумма новых займов составит не меньше 75 миллиардов рублей», — подчеркнули в кабмине.