Правительство выделило еще 2 млрд рублей на льготные кредиты аграриям

Правительство России выделило дополнительные 2 миллиарда рублей на субсидирование программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Деньги будут направлены из резервного фонда федерального правительства, отмечается в публикации.
«Решение позволит предоставить новые льготные краткосрочные кредиты предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельскохозяйственной продукции. Общая сумма новых займов составит не меньше 75 миллиардов рублей», — подчеркнули в кабмине.
Воспользовавшись данной мерой поддержки, аграрии смогут нарастить объемы производства своей продукции, уточнили в правительстве.
Напомним, что весной российские власти внесли изменения в госпрограмму поддержки агропромышленного комплекса страны, поручив усилить контроль за распределением субсидий аграриям в регионах.