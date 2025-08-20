Самарцы пожаловались региональным властям на хаотичную застройку в Октябрьском районе

Проблемы были озвучены во время личного приема граждан представителями министерства градостроительной политики Самарской области. В ведомстве взяли вопросы застройки и развития инфраструктуры на контроль, отметив, что в ближайшее время будет проведен комплексный анализ ППТ (включая детальную проверку всех действующих и планируемых проектов планировки территории на соответствие законодательству); проанализирована социальная инфраструктура (в министерстве оценят реальную нагрузку на существующие объекты и спрогнозируют потребности в новых социальных объектах).