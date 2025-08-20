Самарцы пожаловались региональным властям на хаотичную застройку в Октябрьском районе

Горожане недовольны хаотичной высотной застройкой (плотность и этажность возводимых жилых комплексов создает избыточную нагрузку на район), дефицитом соцобъектов (детсадов, школ, поликлиник
Проблемы были озвучены во время личного приема граждан представителями министерства градостроительной политики Самарской области. В ведомстве взяли вопросы застройки и развития инфраструктуры на контроль, отметив, что в ближайшее время будет проведен комплексный анализ ППТ (включая детальную проверку всех действующих и планируемых проектов планировки территории на соответствие законодательству); проанализирована социальная инфраструктура (в министерстве оценят реальную нагрузку на существующие объекты и спрогнозируют потребности в новых социальных объектах).
Кроме того, запланирован пересмотр как новых, так и ранее согласованных проектов для обеспечения сбалансированного развития территории.
«Все решения будут приниматься с обязательным учетом мнения жителей и в строгом соответствии с градостроительными нормативами», — прокомментировали в министерстве.
Напомним, ранее первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова уже заявляла, что некоторые районы города страдают от нехватки инфраструктуры. В частности, речь шла о Пятой просеке и территории в границах Московского шоссе, улиц Авроры и Революционной.
«Проблемы мы ярко видим на 5-й просеке: по школам, поликлиникам, транспортной доступности, комфорту. Есть подобные предпосылки и на других активно застраиваемых территориях, например, в границах Московского шоссе, улиц Авроры и Революционной», — отмечала тогда Екатерина Семенова.