В ЕАЭС меняют правила заполнения декларации на экспресс-грузы

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила изменения в порядок заполнения декларации на товары для экспресс-грузов. Они направлены на дальнейшую унификацию порядка заявления сведений, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Источник: Sputnik.uz

В комиссии пояснили, что теперь сведения о размещении товаров на временное хранение будут указывать во всех государствах Союза, раньше такую информацию представляли лишь в трех странах. Это позволит автоматизировать таможенные операции, связанные с временным хранением и декларированием.

Утвержденные изменения также позволят заявлять в декларации сведения, связанные с соблюдением валютного законодательства стран Союза, что исключит необходимость их отдельного представления участниками внешнеэкономической деятельности и сократит время таможенных процедур.

Форма и порядок заполнения декларации на товары для экспресс-грузов, применяемая при перемещении грузов экспресс-перевозчиками, утверждены Решением Коллегии ЕЭК в августе 2018-го.