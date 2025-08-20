В ЕАЭС меняют правила заполнения декларации на экспресс-грузы

В комиссии пояснили, что теперь сведения о размещении товаров на временное хранение будут указывать во всех государствах Союза, раньше такую информацию представляли лишь в трех странах. Это позволит автоматизировать таможенные операции, связанные с временным хранением и декларированием.
Утвержденные изменения также позволят заявлять в декларации сведения, связанные с соблюдением валютного законодательства стран Союза, что исключит необходимость их отдельного представления участниками внешнеэкономической деятельности и сократит время таможенных процедур.
Форма и порядок заполнения декларации на товары для экспресс-грузов, применяемая при перемещении грузов экспресс-перевозчиками, утверждены Решением Коллегии ЕЭК в августе 2018-го.