Два съезда развязки четвертого моста в Новосибирске откроют в сентябре

На левом берегу Новосибирска уже в сентябре планируют открыть два съезда развязки строящегося четвертого моста через Обь. С помощью них водителям будет удобнее выезжать с улицы Станционная и поворачивать на Димитровский мост. Это, в свою очередь, повысит пропускную способность в районе площади Энергетиков. Об этом сообщили в пресс-службе группы «ВИС».