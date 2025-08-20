Два съезда развязки четвертого моста в Новосибирске откроют в сентябре

На левом берегу Новосибирска уже в сентябре планируют открыть два съезда развязки строящегося четвертого моста через Обь. С помощью них водителям будет удобнее выезжать с улицы Станционная и поворачивать на Димитровский мост. Это, в свою очередь, повысит пропускную способность в районе площади Энергетиков. Об этом сообщили в пресс-службе группы «ВИС».
— Благодаря этому будет ликвидирован светофор на выезде на Димитровский мост, что существенно повысит пропускную способность в районе площади Энергетиков и сократит время в пути для автомобилистов.
На левобережной части развязки продолжают укладывать асфальтобетон на проезжей части путепровода тоннельного типа, на основном ходе автодороги и на съездах. Также специалисты монтируют барьерное ограждение и устанавливают шумозащитные экраны. Эти работы выполнены на 70 процентов.