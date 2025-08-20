Европейские автогиганты ожидают краха в 2035 году

Европейские автопроизводители указывают, что корни нынешнего кризиса лежат в регуляторном прессинге, в том числе, Еврокомиссии (ЕК), возглавляемой Урсулой фон Дер Ляйен, а также в технологическом отставании от КНР. Еще в 2023 году ЕС утвердил так называемый план «Fit for 55». Он предусматривает введение запрета на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 года и сокращение выбросов CO₂ на 55% к 2030 году.