Поставки продовольствия и проекты в медицине. Как Беларусь и Бурятия будут развивать сотрудничество

Отдельное внимание уделили вопросам поставок продовольствия. Белорусская молочная продукция уже представлена на полках бурятских магазинов. Однако на заседании обсудили расширение прямых поставок, договорились и о новых направлениях — в том числе о закупках мяса. Бурятская сторона отметила, что у нее есть обеспеченность свининой и соответственно стабильность цены. А вот по говядине дефицит и рост цены. Чтобы сдержать рост цен, стороны обсудили также поставки белорусской говядины на «Бурятмяспром».