Поставки продовольствия и проекты в медицине. Как Беларусь и Бурятия будут развивать сотрудничество

Белорусская делегация обсудила с бурятским правительством и бизнесменами перспективы сотрудничества в промышленности, торговле, сельском хозяйстве, здравоохранении и туризме. За последние пять лет товарооборот между Бурятией и Беларусью вырос в четыре раза, и потенциал роста сохраняется. Бурятия поставляет комплектующие запчасти в Беларусь, а мы — высокотехнологичные изделия.
Отдельное внимание уделили вопросам поставок продовольствия. Белорусская молочная продукция уже представлена на полках бурятских магазинов. Однако на заседании обсудили расширение прямых поставок, договорились и о новых направлениях — в том числе о закупках мяса. Бурятская сторона отметила, что у нее есть обеспеченность свининой и соответственно стабильность цены. А вот по говядине дефицит и рост цены. Чтобы сдержать рост цен, стороны обсудили также поставки белорусской говядины на «Бурятмяспром».
Концерном «Белгоспищепром» был подписан меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией экспортеров и импортеров Бурятии, направленный на установление отношений стратегического партнерства. Также подписаны соглашения о сотрудничестве между медучреждениями Бурятии и Беларуси (обмен опытом и совместные проекты помогут развивать медицину) и соглашение о намерениях между Минским молочным заводом № 1 и бурятской компанией «Чайный путь».