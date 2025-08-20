В Узбекистане появится специальная зона для майнинга

Наконец, стоит признать, что польза для местного населения может быть ограниченной. Майнинг не создаёт большого числа высокооплачиваемых рабочих мест, а основные доходы, как правило, получает владелец оборудования и крупные инвесторы, а не жители региона. Поэтому власти должны предусмотреть дополнительные меры, чтобы проект действительно способствовал развитию Каракалпакстана, а не стал исключительно выгодным бизнесом для внешних игроков.