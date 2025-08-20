В Узбекистане появится специальная зона для майнинга

Профильным госструктурам поручено до конца ноября разработать и внести в правительство проект постановления, которое определит все правила функционирования этой зоны: кто и на каких условиях сможет там работать, какие требования будут к инфраструктуре и энергетике, какие льготы ждут резидентов.
Выбор региона не случаен. Каракалпакстан — один из наиболее сложных и инвестиционно-зависимых регионов страны. Создание такой зоны — шанс для территории получить новые рабочие места, современные технологии и приток капитала. Для государства это способ оживить экономику региона и решить некоторые социальные вопросы.
Чтобы привлечь майнеров, власти, скорее всего, предложат им специальные тарифы на электроэнергию (ниже, чем в остальном Узбекистане), налоговые льготы и другие плюшки: упрощённые разрешительные процедуры, быструю подключаемость, готовую инфраструктуру и, возможно, поддержку по вопросам оборудования и вывода средств. Без этих условий майнеры просто выберут другую страну, где условия выгоднее.
Среди возможных рисков проекта можно выделить вопрос энергетической нагрузки: даже если майнинговая зона частично будет работать на возобновляемых источниках энергии, это всё равно увеличит общую нагрузку на региональную энергосистему. Без предварительного тщательного планирования и модернизации сетей в Каракалпакстане могут возникнуть перебои с электроснабжением, что, безусловно, негативно скажется на местном населении и бизнесе.
Не стоит забывать и о финансовых и криминальных рисках. Сфера майнинга и криптовалют по-прежнему часто ассоциируется с отмыванием денег, серыми схемами и различными финансовыми махинациями. Для легального функционирования зоны потребуется высокий уровень прозрачности, эффективный контроль и регулярный аудит.
Наконец, стоит признать, что польза для местного населения может быть ограниченной. Майнинг не создаёт большого числа высокооплачиваемых рабочих мест, а основные доходы, как правило, получает владелец оборудования и крупные инвесторы, а не жители региона. Поэтому власти должны предусмотреть дополнительные меры, чтобы проект действительно способствовал развитию Каракалпакстана, а не стал исключительно выгодным бизнесом для внешних игроков.
В общем, создание майнинговой зоны — это современный и амбициозный шаг для Узбекистана, который может принести региону Каракалпакстан определенные выгоды. Однако, чтобы проект стал успешным, власти должны просчитать и минимизировать все риски, обеспечить прозрачность и устойчивость новой зоны, а также вложиться в модернизацию энергосистемы региона.