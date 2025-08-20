Аффинажный завод для переработки золота и серебра построят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае обсуждают строительство крупного завода для переработки драгоценных металлов. Проект рассмотрели в рамках Первого Всероссийского форума «Россыпное золото России: пути развития, регулирование, технологии». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Министр природных ресурсов края Александр Леонтьев рассказал, что разворот России на Восток открывает для региона новые возможности.
«Хабаровский край был определен центральным звеном глубокой переработки золотосодержащего сырья на Дальнем Востоке. По поручению губернатора края Дмитрия Демешина были определены условия реализации инвестпроекта “Строительство аффинажного завода на территории Хабаровского края” и подобраны земельные участки под размещение производства», — сказал Александр Леонтьев.
Проект предполагает мощность более 50 тонн золота и 100 тонн серебра в год. Одной из рассматриваемых площадок для размещения предприятия является Амурск.