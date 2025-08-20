Аффинажный завод для переработки золота и серебра построят в Хабаровском крае

«Хабаровский край был определен центральным звеном глубокой переработки золотосодержащего сырья на Дальнем Востоке. По поручению губернатора края Дмитрия Демешина были определены условия реализации инвестпроекта “Строительство аффинажного завода на территории Хабаровского края” и подобраны земельные участки под размещение производства», — сказал Александр Леонтьев.