В Воронеже обещают предоставить жилье очередникам со времен СССР

«Это те граждане, которые стояли в очереди с советских времен. Вопрос острый, больной, который не решался десятилетиями, многие уже отчаялись получить жилье. Мы уже поговорили с контрольно-счетной палатой, с думой, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Будет пристальное внимание к самой очереди — как она формировалась — поэтому дал поручение более внимательно посмотреть и разобраться, чтобы вместо положительных эффектов не получить кучу скандалов», — пояснил господин Петрин в разговоре с журналистами.