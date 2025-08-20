Инвестор отказался от планов строить лососёвую ферму в Янтарном. Об этом сообщает министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области.
Инвестпроект строительства инкубационного цеха для выращивания лососёвых пород рыб приостановлен и в настоящее время не планируется к реализации в первоначальной локации — Янтарном городском округе. Такое решение было принято по итогам обсуждения инвестпроекта с инициативной группой жителей муниципалитета и согласовано губернатором региона, — сообщили в ведомстве.
При этом в министерстве напомнили, что проект получил исключительно положительные оценки инвестсовета. Его отметили как «высокотехнологичный, безопасный и социально ответственный». Власти считают, что он повысит доступность свежей лососёвой рыбы для жителей региона и поможет в обеспечении продовольственной безопасности. В Минэкпроме намерены найти новую площадку для строительства лососёвой фермы.
В правительстве также прокомментировали перевод земель на побережье в зону сельхозназначения. «Строительство лососёвой фабрики в Янтарном предусматривалось схемой территориального планирования Калининградской области, утверждённой ещё в 2024 году. Соответственно, при подготовке генерального плана муниципалитета планируемые объекты регионального значения должны быть отображены и границы функциональных зон установлены таким образом, чтобы не препятствовать их реализации. Министерством данное требование было исполнено», — сообщили в министерстве градостроительной политики.
Комплекс по выращиванию атлантического лосося мощностью 1000 тонн рыбы в год планировали построить на основе исландского проекта. На территории объекта также хотели открыть ресторан и обустроить парковку. Продукцию собирались поставлять на перерабатывающие заводы региона.
Инвестор комплекса по выращиванию лосося обещал благоустроить пляж в Янтарном. На территории рядом с производством хотели оборудовать дополнительную зону для отдыха: построить бесплатные раздевалки, душевые и туалеты, деревянные пешеходные дорожки.
Землю под строительство комплекса планировали передать инвестору в аренду без проведения торгов. Проект одобрил совет по улучшению инвестиционного климата в области. Компания «Калининградский лосось» готова была вложить почти 790 миллионов рублей. Жители Янтарного выступили против строительства предприятия на побережье. Власти обещали учесть их интересы и отмечали, что проект должен пройти экологическую экспертизу.