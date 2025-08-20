Инвестор отказался от планов строить лососёвую ферму в Янтарном

В правительстве также прокомментировали перевод земель на побережье в зону сельхозназначения. «Строительство лососёвой фабрики в Янтарном предусматривалось схемой территориального планирования Калининградской области, утверждённой ещё в 2024 году. Соответственно, при подготовке генерального плана муниципалитета планируемые объекты регионального значения должны быть отображены и границы функциональных зон установлены таким образом, чтобы не препятствовать их реализации. Министерством данное требование было исполнено», — сообщили в министерстве градостроительной политики.