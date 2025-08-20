Ричмонд
Тяжелобольная красноярка восемь лет дожидалась положенной по закону квартиры

В Красноярске инвалид второй группы с 2018 года не могла получить жилье по соцнайму.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске инвалид второй группы восемь лет не могла получить квартиру по соцнайму. Добиться справедливости ей удалось через прокуратуру.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в 2018 году красноярку официально признали нуждающейся в жилье. Из-за серьезной болезни оно ей полагалось без очереди — это право подтвердили и в администрации района в октябре 2024 года.

Несмотря на статус, женщина продолжала ждать своей очереди, в то время как ее здоровье требовало особых жилищных условий. Прокурор обратился с иском в суд, который обязал орган власти предоставить женщине квартиру.

Сейчас красноярка уже выбирает подходящий для себя вариант.