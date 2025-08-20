В Ростовской области туристический налог принес бюджету 135,1 млн рублей

В Ростовской области по итогам первого полугодия 2025 года туристический налог принес бюджету региона 135,1 млн рублей. Об этом говорится в отчете на портале донского правительства.
По информации властей, к этому моменту 113 донских органов местного самоуправления ввели на своей территории туристический налог. Плату берут с владельцев бизнеса за оказание услуг по предоставлению мест временного проживания.
— Направление полученных средств на развитие туристической инфраструктуры позволит создать благоприятные условия для отдыхающих. Повышение качества услуг поможет привлечь дополнительный турпоток, — говорится в отчете.
Напомним, с 1 января 2025 году туристический налог составил 1% от стоимости аренды посуточного жилья в гостинице. При этом, по новым условиям, сумма не должна быть меньше 100 рублей. В последующие годы налоговую ставку планируют увеличить.
Добавим, ранее стало известно, что Минкультуры России окажет поддержку в реставрации музеев и библиотек Ростовской области.