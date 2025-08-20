Самолеты собирают на новом стенде в Комсомольске-на-Амуре

В цехе окончательной сборки в Комсомольске стартовали работы с применением нового стенда для стыковки отъемных частей крыла самолета. Это оборудование полностью разработано и обслуживается российским производителем. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Первая стыковка с его использованием была проведена на самолете ВС-97106. После успешного опыта стенд решили применять на последующих машинах. По словам специалистов, он обеспечивает более высокую точность, удобство и скорость сборки.
«В отличие от прежних стационарных аналогов, новый стенд имеет подкатные части. Это позволяет без проблем перемещать его внутри цеха и при необходимости транспортировать, сокращая время и расходы», — рассказали в ПАО «ОАК».
Процесс соединения проходит в несколько этапов: точная установка крыла, закрепление специальным крепежом и тщательный контроль качества. Такой подход делает сборку надежнее и эффективнее.