МинТЭК и ЖКХ Кубани: дефицита бензина АИ-95 в регионе нет

В августе жители Новороссийска обратили внимание на периодическое отсутствие бензина АИ-95 на городских заправках.
По данным регионального минТЭК и ЖКХ, временное отсутствие топлива на отдельных заправочных станциях может быть связано с ограничениями, вводимыми минтрансом на передвижение грузовых автомобилей, в том числе цистерн с бензином, в дневное время; последние могут передвигаться только с 22:00 до 6:00.
«Также это может быть связано с массовым разбором потребителями, что характерно в период оттока туристов с территории нашего региона», — отметили в министерстве.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на некоторых автозаправочных станциях Крыма наблюдается дефицит бензина АИ-95. «К сожалению, объемы производства на трех заводах на юге России значительно уменьшены по объективным причинам. У нас сегодня топливо отсутствует на части АЗС, которые принадлежат компании “Кедр”, на остальных автозаправках топливо есть», — заявил господин Аксенов. По его словам, проблему планируют решить в течение месяца.