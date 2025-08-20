Пермская судоверфь отправит в Москву пять плавучих остановочных комплексов

Пермскую судоверфь воссоздали по инициативе краевых властей в 2021 году. Тогда регион выкупил площадку предприятия у управлявшего ей ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс». В 2023 году предприятие занималось строительством причальной инфраструктуры и судоремонтом. Осенью 2023 года 25% долей в обществе выкупил завод «Эмпериум», входящий в холдинг Sitronics Group (подразделение АФК «Система»).