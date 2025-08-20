Рустам Минниханов и Оксана Лут открыли первый в РТ завод по производству картофеля фри

Проект завода по производству картофеля фри был одобрен госэкспертизой зимой этого года. Застройщиком выступила организация «Чисто Фри» агрохолдинга «Чистополье». Учредителем последней выступает Альберт Хуснуллин, сын вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
Строительство заводов соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Сегодня осуществляется наша мечта — создать процесс переработки картофеля.
