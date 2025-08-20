Власти Татарстана изымут земли для трассы М-7

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Под изъятие попадают около семи тысяч квадратных метров частных земель вблизи сел Верхний Такермен и Подгорный Такермен. Площадь отдельных участков варьируется от 96 до 2600 квадратных метров. Все собственники получат денежную компенсацию в установленном порядке.
Ответственность за проведение кадастровых работ и расчет компенсационных выплат возложена на организацию «Главтатдортранс». Контроль за исполнением постановления осуществляет министерство земельных и имущественных отношений РТ. Реконструкция 96-километрового участка трассы от Набережных Челнов до границы с Башкирией должна завершиться осенью 2024 года.
Напомним, фитнес-тренер из РТ с сыном доехал до Турции на личном авто.