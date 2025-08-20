Власти Татарстана изымут земли для трассы М-7

Ответственность за проведение кадастровых работ и расчет компенсационных выплат возложена на организацию «Главтатдортранс». Контроль за исполнением постановления осуществляет министерство земельных и имущественных отношений РТ. Реконструкция 96-километрового участка трассы от Набережных Челнов до границы с Башкирией должна завершиться осенью 2024 года.