Зарплата кубанских медиков выросла на 14 процентов

«️Зарплата медиков Кубани выросла на 14% в первом полугодии 2025 года», — сообщили в минздраве.
В ведомстве пояснили, что уровень заработной платы работников определяется объемом выполняемой работы, стажем, квалификационной категорией, а также сложностью и качеством выполняемых обязанностей.
По информации краевого минздрава, в регионе ведется строительство 52 крупных медицинских объектов, 22 фельдшерско-акушерских пунктов и 12 офисов врача общей практики. Для обеспечения системы здравоохранения кадрами действуют 10 медицинских колледжей и 7 их филиалов, ежегодно выпускающих свыше 2 тысяч специалистов.
