Зарплата кубанских медиков выросла на 14 процентов

КРАСНОДАР, 20 августа, ФедералПресс. В первом полугодии 2025 года среднемесячная начисленная заработная плата медицинских работников Кубани выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: Reuters

«️Зарплата медиков Кубани выросла на 14% в первом полугодии 2025 года», — сообщили в минздраве.

В ведомстве пояснили, что уровень заработной платы работников определяется объемом выполняемой работы, стажем, квалификационной категорией, а также сложностью и качеством выполняемых обязанностей.

По информации краевого минздрава, в регионе ведется строительство 52 крупных медицинских объектов, 22 фельдшерско-акушерских пунктов и 12 офисов врача общей практики. Для обеспечения системы здравоохранения кадрами действуют 10 медицинских колледжей и 7 их филиалов, ежегодно выпускающих свыше 2 тысяч специалистов.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Запорожская область оказалась полностью обесточена.