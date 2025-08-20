Зарплата кубанских медиков выросла на 14 процентов

По информации краевого минздрава, в регионе ведется строительство 52 крупных медицинских объектов, 22 фельдшерско-акушерских пунктов и 12 офисов врача общей практики. Для обеспечения системы здравоохранения кадрами действуют 10 медицинских колледжей и 7 их филиалов, ежегодно выпускающих свыше 2 тысяч специалистов.