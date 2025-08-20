Ричмонд
Совмин Беларуси изменил порядок индексации тарифов на коммунальные услуги

Совмин установил новый порядок индексации тарифов на оказываемые коммунальные услуги в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Совмин Беларуси изменил порядок индексации тарифов на коммунальные услуги. Это следует из постановления белорусского правительства № 445 от 18 августа 2025 года «О порядке индексации тарифов (цен) на коммунальные услуги и погашения задолженности за них». Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Указанным постановлением Совмин утвердил положение о порядке индексации тарифов (цен) на коммунальные услуги, которые предоставляются юрлицам и физлицам (в том числе ИП", эксплуатирующим нежилые помещения, организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Документом была определена формула, по которой осуществляется индексация тарифов на коммунальные услуги с учетом соотношения установленного Национальным банком официального курса белорусского рубля к иностранной валюте на дату оплаты лицами и курса белорусского рубля к иностранной валюте, который указан в решениях областных исполкомов, Мингорисполкома об установлении тарифов на коммунальные услуги, принятого при их расчете.

В частности, оплата коммунальных услуг, включая и погашение задолженности за них, производится по тарифам на коммунальные услуги, которые были проиндексированы в порядке, прописанном утвержденным положением. Постановлением белорусского правительства новое положение вступит в силу с 1 января 2026 года.

Тем временем Совмин определил, когда белорусы будут платить за коммуналку в 100% объеме.

Кстати, в Беларуси пенсии с 1 сентября вырастут на 5%, средняя пенсия — 980 рублей.

Кроме того, Солнце выбросило крупнейший протуберанец за последние годы — что ждать белорусам.

А еще МНС сказало, кто из белорусов заплатит повышенный в 10 раз налог на авто в 2025.