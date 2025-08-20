Совмин Беларуси изменил порядок индексации тарифов на коммунальные услуги

Документом была определена формула, по которой осуществляется индексация тарифов на коммунальные услуги с учетом соотношения установленного Национальным банком официального курса белорусского рубля к иностранной валюте на дату оплаты лицами и курса белорусского рубля к иностранной валюте, который указан в решениях областных исполкомов, Мингорисполкома об установлении тарифов на коммунальные услуги, принятого при их расчете.