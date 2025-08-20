2,6 тысячи тонн мяса птицы доставили в Калининград из Китая

В ходе проверок сотрудники ведомства провели комплексную работу проверили сопроводительную документацию, изучили ветеринарные сертификаты, а также осуществили досмотр каждой партии продукции. По итогам контроля установлено полное соответствие всех партий мяса птицы действующим ветеринарно-санитарным требованиям. Продукция получила разрешение на дальнейшую реализацию на территории России.