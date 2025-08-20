Ричмонд
2,6 тысячи тонн мяса птицы доставили в Калининград из Китая

С начала августа 2025 года специалисты управления Россельхознадзора по Калининградской области провели тщательный контроль ввоза мяса птицы через морской пункт пропуска.

Источник: KaliningradToday

Общий объём проверенной продукции составил 2777 тонн.

Основная доля поставок пришлась на Китай — 2642 тонны мяса курицы и утки. Значительный вклад в импорт внесла также Бразилия, откуда было доставлено 135 тонн продукции. Последний крупный ввоз состоялся 18 августа — специалисты проконтролировали поставку 475 тонн мяса птицы из Китая.

В ходе проверок сотрудники ведомства провели комплексную работу проверили сопроводительную документацию, изучили ветеринарные сертификаты, а также осуществили досмотр каждой партии продукции. По итогам контроля установлено полное соответствие всех партий мяса птицы действующим ветеринарно-санитарным требованиям. Продукция получила разрешение на дальнейшую реализацию на территории России.

Строгий контроль качества и безопасности импортируемой продукции остаётся приоритетной задачей ведомства для обеспечения продовольственной безопасности региона.