Закон об аренде ждет обновление — Мирзиёев

Глава государства заявил, что действующий с 1991 года закон «Об аренде» в основном защищал интересы госорганов. Сейчас готовится новая редакция закона, которая обеспечит равные права арендодателей и арендаторов.
Также c будущего года госактивы будут сдаваться в аренду на пять лет. Расторгнуть договор можно будет по инициативе арендатора или в случае невыполнения условий.
В этом году на ускоренное развитие 16 районов выделено 1,1 трлн сумов. Из них $250 млн предоставил Всемирный банк. В следующем году на $500 млн проекты охватят уже 30 районов.