В Крыму на 5% подорожал бензин АИ-95

С начала 2025 года в Крыму примерно на 5% увеличилась стоимость бензина АИ-95. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерство топлива и энергетики.
В ведомстве сравнили оптовые цены, которые были 9 января и 19 августа. Так, стоимость АИ-92 выросла на 33,5%. Бензин АИ-95 подорожал на 40,7%. Цены на дизельное топливо повысились на 10%.
«Дополнительной наценкой в стоимости топлива для конечного потребителя являются логистические расходы», — отметили в Минэнерго.
Уточняется, что их стоимость составляет от 7 150 до 14 тысяч рублей за тонну груза. В цены на топливо также включают ставку банка по кредиту, которая составляет 24%. Кроме того, учитываются затраты на перевалку и хранение светлых нефтепродуктов, содержание АЗС и оплату услуг персонала.
«Рост розничной стоимости светлых нефтепродуктов в сети АЗС соседних субъектов за отчетный период составляет: АИ-92 — на 3,88−6,64%, АИ-95 — на 1,09−4,29%, ДТ — на 5,7−9,97%», — говорится в сообщении.
При этом в Крыму АИ-92 подорожал на 3,95−5,36%, АИ-95 — на 0,87−1,45%, а дизельное топливо — на 1,4−1,99%.