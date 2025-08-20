Крупный белорусский банк предупредил о сбоях в работе карт 23 и 24 августа. Подробности озвучили в пресс-службе «Беларусбанка».
В пресс-службе уточнили: по причине проведения технологических работ 23 августа с 23.00 и до 07.00 24 августа в подразделениях «Беларусбанка», в системе ЕРИП, а также каналах дистанционного банковского обслуживания банка будут недоступны некоторые операции. Речь идет про операции по вкладным и текущим счетам физлиц, счетам по учету кредитной задолженности (то есть погашение кредитов), действия, связанные с оформлением банковских карт.
Кроме того, 24 августа в период с 01.00 до 02.00 в подразделениях банки белорусам будут недоступны операции, связанные с денежной наличностью, платежными картами.
Тем временем Совмин Беларуси изменил порядок индексации тарифов на коммунальные услуги.
Ранее директор «Гордорстроя» сказал, когда откроют подземный переход на Орловской.
Кроме того, Мингорисполком посчитал, когда население Минска превысит два миллиона человек.