Крупный белорусский банк предупредил о сбоях в работе карт 23 и 24 августа

В пресс-службе уточнили: по причине проведения технологических работ 23 августа с 23.00 и до 07.00 24 августа в подразделениях «Беларусбанка», в системе ЕРИП, а также каналах дистанционного банковского обслуживания банка будут недоступны некоторые операции. Речь идет про операции по вкладным и текущим счетам физлиц, счетам по учету кредитной задолженности (то есть погашение кредитов), действия, связанные с оформлением банковских карт.