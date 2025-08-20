В Приморье направили бензовозы для ликвидации очередей на автозаправках

Министр отметила, что на автозаправочных станциях действительно наблюдается ажиотаж. Связано это с рядом причин, в первую очередь — с увеличением турпотока. По сравнению с августом прошлого года он вырос на 30%. «В муниципалитеты, где идет основной туристический поток, направляются дополнительные бензовозы. Если раньше у нас ездило порядка 30 бензовозов, то сейчас уже 44», — отметила Шиш.