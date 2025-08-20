Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье направили бензовозы для ликвидации очередей на автозаправках

В первую очередь они будут работать в муниципалитетах с высоким турпотоком.

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. /ТАСС/. Около 14 дополнительных бензовозов направлены для ликвидации очередей и решения проблемы с нехваткой топлива на автозаправочных станциях Приморского края. В первую очередь они будут работать в муниципалитетах с высоким туристическим потоком, сообщила журналистам министр энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш.

Министр отметила, что на автозаправочных станциях действительно наблюдается ажиотаж. Связано это с рядом причин, в первую очередь — с увеличением турпотока. По сравнению с августом прошлого года он вырос на 30%. «В муниципалитеты, где идет основной туристический поток, направляются дополнительные бензовозы. Если раньше у нас ездило порядка 30 бензовозов, то сейчас уже 44», — отметила Шиш.

Она добавила, что еще четыре бензовоза пришлют из Хабаровского края.

«Всего на территории края у нас порядка 295 автозаправочных станций, и из них 130 — это автозаправочные станции группы компаний “ННК Приморнефтепродукт”. Еще с начала августа мы видим, что на частных автозаправочных станциях фиксируется ограничение реализации бензина, либо осуществляется отпуск топлива с ценовой разницей до +12 рублей за литр по отношению к ценам на автозаправочных станциях “ННК Приморнефтепродукт”, — подчеркнула министр.