Иран и Белоруссия запустят прямое авиасообщения

Ранее в среду президенты Белоруссии и Ирана Александр Лукашенко и Масуд Пезешкиан подписали совместное заявление об углубленном развитии отношений между двумя странами по итогам переговоров во Дворце Независимости в Минске.
«Что касается отношений между двумя странами в туристической сфере, то мы столкнулись с такими препятствиями, как установление прямого авиасообщения, а также отмена туристических виз. Эти вопросы были разрешены на совместной встрече президентов Белоруссии и Ирана», — сказал Салехи-Амири, его слова приводится в Telegram-канале иранского президента.
Он также отметил, что в ходе визита президента Пезешкиана в Минск был подписан ряд документов в области промышленности, торговли, экономики, культуры и туризма. Всего в ходе визита иранского президента подписано 13 комплектов документов. По его словам, эти соглашения открывают новую главу в отношениях между Минском и Тегераном.