В Светлом запущен новый производственный комплекс VARSEAS

В Калининградской области начал работу современный промышленный комплекс VARSEAS — единственного в России производителя морских неденатурированных коллагеновых белковых комплексов.

Источник: Бизнес-Калининград

Основным сырьём для продукции служит глубоководный моллюск, поставляемый из Перу по эксклюзивному договору. Новый завод стал ключевым шагом в развитии компании: энергопотребление снизилось на 30%, скорость переработки выросла почти вдвое, а объёмы производства увеличились в 3,3 раза.

Главное достижение площадки — внедрение уникального мельничного комплекса, позволяющего выпускать микронизированные порошки с размером частиц до 50 микрон. Такая продукция особенно востребована при производстве БАДов и функционального питания премиум-класса. Современные экстракторы и сушильные установки обеспечивают сохранность до 98% активных веществ и соответствие международным стандартам GMP и ISO 22000.

VARSEAS также готовится к выпуску новых форм продукции. На предприятии уже установлены линии по капсулированию и фасовке, что позволит в ближайшее время наладить выпуск БАДов разных форм.

«Мы предъявляем самые высокие требования к качеству, поэтому этап пуско-наладки был самым сложным. Теперь комплекс готов к масштабной работе и сотрудничеству с новыми партнёрами», — отметил основатель компании Виталий Абрамов.

Помимо производственных линий предприятие получило новые складские и административные зоны, а также современный бытовой комплекс для сотрудников.