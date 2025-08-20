В Светлом запущен новый производственный комплекс VARSEAS

Главное достижение площадки — внедрение уникального мельничного комплекса, позволяющего выпускать микронизированные порошки с размером частиц до 50 микрон. Такая продукция особенно востребована при производстве БАДов и функционального питания премиум-класса. Современные экстракторы и сушильные установки обеспечивают сохранность до 98% активных веществ и соответствие международным стандартам GMP и ISO 22000.