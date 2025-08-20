Сколько будет стоить уголь в Крыму этой зимой

Воронкин напомнил, что в этом году газифицированы четыре населенных пункта: два — в Первомайском районе, один — в Кировском и еще один — в Сакском районе. До конца года планируется ввести в эксплуатацию объект газоснабжения в селе Строгановка Симферопольского района. Также запланирован ввод сетей газоснабжения села Ключи под Симферополем.