Сколько будет стоить уголь в Крыму этой зимой

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости Крым. Стоимость угля в предстоящий осенне-зимний период в Крыму составит от 12 до 18 тысяч рублей за тонну, этот вид топлива незначительно подорожал по сравнению с прошлым годом. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

Источник: Reuters

«На сегодня на рынке в Крыму представлены уголь семечка и антрацит. Ценовая политика — от 12 до 18 тысяч рублей за тонну. В прошлом году было от 12 до 17 тысяч. Уголь незначительно подорожал», — сказал руководитель ведомства.

По словам Воронкина, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на данный момент закуплено и размещено на площадках хранения порядка 15 тысяч тонн угля. Это треть общего объема, потребляемого регионом в ходе отопительного сезона. Закупка и доставка угля на склады продолжается.

Также в рамках подготовки к отопительному сезону заключены договоры с муниципалитетами о поставках газа в объекты социальной сферы. Специалисты проверяют котельные, чтобы обеспечить бесперебойную работу оборудования, добавил министр.

Воронкин напомнил, что в этом году газифицированы четыре населенных пункта: два — в Первомайском районе, один — в Кировском и еще один — в Сакском районе. До конца года планируется ввести в эксплуатацию объект газоснабжения в селе Строгановка Симферопольского района. Также запланирован ввод сетей газоснабжения села Ключи под Симферополем.

Глава минтопэнерго Крыма отметил, что на данный момент стоит задача газифицировать в первую очередь Белогорский, Нижнегорский, Первомайский и Советский районы.