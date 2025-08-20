Ричмонд
Челябинские предприятия замещают импортный промышленный инструмент

Южноуральские заводы активно наращивают поставки промышленной продукции в рамках национального режима, замещая импортные аналоги. С этого года российским предприятиям запрещено закупать за рубежом отдельные виды металлорежущих инструментов при наличии отечественных аналогов.

Источник: Вечерний Челябинск

В федеральный реестр промышленной продукции включены изделия челябинских предприятий: специальные стержни, твердосплавные сверла, фрезы и микроинструмент диаметром от 0,05 мм. Ранее подобное оборудование закупалось в Германии, Японии, Швейцарии и Израиле.

«Использование отечественных компонентов дает производителям преимущества для включения в реестр, — пояснил министр промышленности региона Михаил Кнауб. — Наши предприятия выпускают качественный инструмент, способный конкурировать с импортными аналогами».

Челябинские компании отмечают рост спроса на свою продукцию со стороны машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий России. Национальный режим позволяет региональным заводам расширять рынки сбыта и увеличивать объемы производства.

