Взгляд в 2035 год. Банк развития представил экономическую карту будущего

Летняя школа молодого аналитика проходит в Беларуси второй раз. Это интенсив, где молодежь путем участия в различных образовательных мероприятиях приобретает полезные умения и навыки, позволяющие им проектировать свое профессиональное будущее. В рамках основной темы проекта этого года «Город будущего» используются такие механизмы, как работа в малых группах, встречи с экспертами, практические семинары, хакатон, мастер-классы по трендовым направлениям, а также диалоги с зарубежными экспертами. Банк развития является партнером БИСИ как по основному профилю деятельности, так и в проведении Республиканского конкурса аналитических проектов и Летней школы молодого аналитика. -0-