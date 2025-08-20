Взгляд в 2035 год. Банк развития представил экономическую карту будущего

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития представил экономическую карту будущего во время Летней школы молодого аналитика. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.
Перед участниками проекта выступил заместитель председателя правления Банка развития Дмитрий Ярошевич, который рассказал молодежи о мире через 10 лет глазами финансового института. «Миссия Банка развития — не только реагировать на актуальные потребности текущей экономики, но и проактивно формировать ее будущий облик, инвестируя в прогрессивные проекты. Поэтому сегодня наша команда работает над идеями завтрашнего дня, анализируя тенденции и прогнозируя запросы экономики будущего», — сказал он.
Дмитрий Ярошевич обозначил шесть трендов, которые определяют облик мира 2035 года: демографический сдвиг, геоэкономическая фрагментация и неравенство, технологические изменения, зеленый переход, цифровизация обучения, а также трансформация рынка труда. Он подробно рассказал, что из себя представляет каждый из них, и для наилучшего понимания глобальных процессов смоделировал различные ситуации.
Тема диалога вызвала по-настоящему живой интерес у молодой аудитории, которая активно задавала вопросы о новых форматах образования, профессиях будущего, заменят ли роботы людей, интеграции искусственного интеллекта в экономические процессы и в целом о развитии различных отраслей: от здравоохранения до промышленности.
«Изученные нами общемировые тенденции демонстрируют формирование спроса на специалистов по Big Data, разработчиков программного обеспечения и приложений, аналитиков данных и исследователей, специалистов в сфере автономного и электротранспорта, инженеров-экологов и ряда других. Вместе с тем надпрофессиональные навыки будут не менее важны, чем узкоспециальные. Ключевые скиллы, потребность в которых будет возрастать, — креативное и аналитическое мышление, эмоциональный интеллект, непрерывное обучение, любопытство, навыки работы с искусственным интеллектом и Big Data, устойчивость и гибкость», — отметил Дмитрий Ярошевич.
Летняя школа молодого аналитика проходит в Беларуси второй раз. Это интенсив, где молодежь путем участия в различных образовательных мероприятиях приобретает полезные умения и навыки, позволяющие им проектировать свое профессиональное будущее. В рамках основной темы проекта этого года «Город будущего» используются такие механизмы, как работа в малых группах, встречи с экспертами, практические семинары, хакатон, мастер-классы по трендовым направлениям, а также диалоги с зарубежными экспертами. Банк развития является партнером БИСИ как по основному профилю деятельности, так и в проведении Республиканского конкурса аналитических проектов и Летней школы молодого аналитика. -0-