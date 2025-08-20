Беларусь и Бразилия планируют расширить взаимодействие по линии бизнеса

Сегодня директор НЦМ Николай Борисевич провел онлайн-встречу с директором по международным делам Национальной конфедерации промышленности Бразилии Фредерико Ламего при участии посла Беларуси в Бразилии Андрея Андреева. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о возможностях расширения взаимодействия по линии бизнеса между Беларусью и Бразилией.