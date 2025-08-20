Беларусь и Бразилия планируют расширить взаимодействие по линии бизнеса

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Бразилия планируют расширять взаимодействие по линии бизнеса. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга.
Сегодня директор НЦМ Николай Борисевич провел онлайн-встречу с директором по международным делам Национальной конфедерации промышленности Бразилии Фредерико Ламего при участии посла Беларуси в Бразилии Андрея Андреева. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о возможностях расширения взаимодействия по линии бизнеса между Беларусью и Бразилией.
Обсуждались перспективные ниши для развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества с учетом имеющегося экономического потенциала, а также практические шаги по активизации деловых контактов. Достигнута договоренность о проведении совместных мероприятий и проработке взаимных визитов для представителей бизнес-кругов. -0-