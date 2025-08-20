Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белстат: за январь-июль использовано Br28,4 млрд инвестиций в основной капитал

Удельный вес Минской области в общем объеме использованных инвестиций в основной капитал составил 25%. В Минске использовано 21,7% инвестиций, в Брестской области — 13%, Гомельской — 13%, Гродненской — 9,6%, Витебской — 8,9%, Могилевской — 8,7%.

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе — июле 2025 года использовано Br28,4 млрд инвестиций в основной капитал. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Удельный вес Минской области в общем объеме использованных инвестиций в основной капитал составил 25%. В Минске использовано 21,7% инвестиций, в Брестской области — 13%, Гомельской — 13%, Гродненской — 9,6%, Витебской — 8,9%, Могилевской — 8,7%.

Технологическая структура инвестиций в основной капитал следующая: строительно-монтажные работы — 48,2%, машины, оборудование, транспортные средства — 38,1%, прочие работы и затраты — 11,4%, объекты интеллектуальной собственности — 2,3%.

По формам собственности 39% составили государственные инвестиции в основной капитал, 54,6% — частные, 6,4% — иностранные. -0-