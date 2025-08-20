Белстат: объем подрядных работ за январь-июль составил Br14,5 млрд

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси объем подрядных работ за январь — июль 2025 года составил Br14,5 млрд. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.
Доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ по виду деятельности «строительство» составила 24,8%. Больше всего в строительстве задействована частная форма собственности — 79%, государственная составила 19,4%, иностранная — 1,6%.
Удельный вес Минска в республиканском объеме подрядных работ составил 33,4%, Минской области — 18,8%, Брестской — 11,2%, Гомельской — 10,7%, Гродненской — 9,2%, Могилевской — 8,8%, Витебской — 7,9%.-0-