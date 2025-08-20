Озвучен прогноз по снижению ключевой ставки в сентябре

Центробанк может значительно снизить ключевую ставку уже во время очередного заседания в сентябре, такой прогноз озвучила в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» инвестиционный советник Юлия Кузнецова.
— Вероятность повторного снижения ключевой ставки на 2 процентных пункта к следующему заседанию весьма высока, а снижение ключевой ставки до 16% уже в краткосрочной перспективе способно отразиться на ставках по кредитам и депозитам, — цитирует издание собеседницу.
Специалист уточнила, что решение, если оно будет принято, понесет за собой постепенное удешевление потребительских займов и ипотечных кредитов, а также рост котировок на фондовом рынке.
RT 6 августа сообщил, что инфляция в России впервые с ноября прошлого года опустилась ниже 9%. Как полагают в Центробанке, по мере охлаждения экономической активности инфляция продолжит падать и к концу 2025-го достигнет 6—7%.
По итогам предыдущего заседания Совета директоров ЦБ ключевая ставка была снижена с 20% до 18%, передает 360.ru.