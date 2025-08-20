Названы основные причины поломки автомобильных кондиционеров

По словам эксперта, проблемы могут возникнуть и с магистралями кондиционера. Трубки повреждаются из-за попадания грязи и посторонних частиц из компрессора, а также при механических деформациях. Кроме того, кондиционер может не включаться сразу после запуска, тогда возможна неисправность компрессора. Еще одним вариантом неисправности устройства является выход из строя вентилятора охлаждения радиатора кондиционера или его загрязнение, отметила Турсунова.