Названы основные причины поломки автомобильных кондиционеров

Поломка кондиционера в машине может произойти по ряду причин, в числе самых распространенных — засор и деформация, об этом заявила «Газете.Ru» автоэксперт Барно Турсунова.
«Неисправности, из-за которых кондиционер не включается, могут быть как механическими, так и электрическими. Одна из них — поломка датчиков давления или температуры. Если показания ошибочны, система блокирует запуск», — отметила она.
По словам эксперта, проблемы могут возникнуть и с магистралями кондиционера. Трубки повреждаются из-за попадания грязи и посторонних частиц из компрессора, а также при механических деформациях. Кроме того, кондиционер может не включаться сразу после запуска, тогда возможна неисправность компрессора. Еще одним вариантом неисправности устройства является выход из строя вентилятора охлаждения радиатора кондиционера или его загрязнение, отметила Турсунова.
Ранее RT сообщил, что в России за год стоимость обслуживания и ремонта автомобилей увеличилась в среднем на 30% на фоне подорожания запчастей, дефицита кадров и дополнительной налоговой нагрузки.
В свою очередь телеканал Москва 24 подчеркнул, что доля контрафакта на отечественном рынке автозапчастей и технических жидкостей выросла на 30% за три последних года. Среди причин называют приостановку сотрудничества некоторых иностранных правообладателей с Россией.