Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 21 августа

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 21 августа, четверг. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля уменьшились.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на четверг, 21 августа, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9738 белорусского рубля, 1 евро — 3,4652 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6960 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами валют, установленными Нацбанком на среду, 20 августа, курс доллара, курс евро и курс российского рубля понизились в четверг, 21 августа. Заметнее при этом в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0035 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0132 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0026 белрубля.
