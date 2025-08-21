В России за неделю снизилась инфляция до 8,46%

Минэкономразвития России в своем регулярном обзоре сообщило о снижении годовой инфляции до 8,46% за неделю с 12 по 18 августа против 8,55% неделей ранее.
«На неделе с 12 по 18 августа 2025 года на потребительском рынке сохраняется дефляция — цены снизились на 0,04%», — передает министерство.
Так продовольственный сегмент показывает устойчивое снижение цен (0,2%), с рекордным падением на плодоовощную продукцию (3,7%). При этом инфляция на прочие продукты питания стабилизировалась на уровне прошлой недели (0,09%).
Кроме этого, на рынке непродовольственных товаров зарегистрирована инфляция в размере 0,1%, в секторе услуг стоимость увеличилась на 0,06%. Совокупный годовой уровень инфляции по данным на 18 августа составил 8,46%.
Ранее KP.RU писал о том, что в РФ зафиксирован рост годовых инфляционных ожиданий населения до 13,5% против июльского уровня в 13%.