Назван размер вклада, который позволит получать «вторую зарплату»

Алутин подчеркнул, что несмотря на снижение ставок, спрос на вклады остается высоким, а доходность по ним все еще превышает прогнозируемый уровень инфляции. На рынке можно найти предложения по годовым вкладам под 14−15%. Он также порекомендовал инвесторам диверсифицировать активы и рассмотреть альтернативные инструменты: облигации надежных эмитентов и паевые фонды. Доходность некоторых из них уже превышает уровень депозитов. По словам эксперта, для финансовой независимости могут потребоваться более сложные стратегии управления капиталом.