Части россиян запретят водить авто с 1 сентября

С 1 сентября вступает в силу обновлённый перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилями, о чём сообщали многие СМИ. Эта информация была известна ещё несколько месяцев назад, поскольку соответствующее распоряжение правительства подписали в апреле. Однако изменения начинают действовать именно с начала осени, пишет «Российская газета».
Как пояснили в Минздраве, противопоказаниями считаются заболевания и состояния, при которых управление транспортным средством опасно и категорически запрещено. При некоторых же болезнях водить машину можно, но только при выполнении определённых условий — например, если автомобиль оснащён автоматической коробкой передач или специальными приспособлениями, такими как ручное управление или акустическая парковочная система.
Действовавший до сих пор перечень был утверждён десять лет назад. Тогда были смягчены требования для водителей мотоциклов, легковых автомобилей и газелей — в частности, сняты ограничения для людей со сниженным слухом и частично для дальтоников.
Теперь же разрешается садиться за руль личного автомобиля гражданам с глаукомой, ишемической болезнью сердца, бронхиальной астмой, искусственным хрусталиком и рядом других заболеваний.
Ниже приведён полный список актуальных противопоказаний к вождению:
• Органические заболевания, включая симптоматические психические расстройства.
• Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства.
• Аффективные (настроенческие) расстройства.
• Невротические, стрессовые и соматоформные расстройства.
• Расстройства личности и поведения у взрослых.
• Умственная отсталость.
• Общие расстройства психологического поведения.
• Психические расстройства и поведенческие нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ.
• Эпилепсия.
• Аномалии цветового зрения.
• Бинокулярная слепота.
Внесённые изменения минимальны и носят уточняющий характер — перечень приведён в соответствие с Международной классификацией болезней (МКБ-10).
Большая часть противопоказаний связана с заболеваниями центральной нервной системы и психическими нарушениями. Как объясняет доцент кафедры неврологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского университета Наталья Суворинова, полностью вылечить, например, болезнь Паркинсона пока невозможно. Лечение направлено на облегчение симптомов и улучшение качества жизни. При правильной терапии пациент может продолжать работать, но с ограничениями — из-за замедленности движений вождение автомобиля становится невозможным. Также запрещена работа на опасных участках, на высоте, с открытым электрическим током и огнём.
Ранее в перечне фигурировала ахроматопсия — редкое нарушение цветового зрения, теперь её заменили более широкой формулировкой «аномалии цветового зрения». Это связано с тем, что существуют разные виды нарушений цветовосприятия — врождённые и приобретённые. Например, искажение восприятия красного и зелёного цветов может быть опасным за рулём, тогда как ошибки в различении нейтральных оттенков (например, серого) не являются препятствием для вождения. Итоговое решение принимает врач при прохождении медосвидетельствования.
Для большинства водителей, которые не планируют менять водительское удостоверение в ближайшее время, новые правила не повлияют — им не нужно проходить медкомиссию. А для тех, кто будет менять права и проходить медосмотр, поправки окажутся лишь незначительным уточнением.
