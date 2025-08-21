Части россиян запретят водить авто с 1 сентября

Ранее в перечне фигурировала ахроматопсия — редкое нарушение цветового зрения, теперь её заменили более широкой формулировкой «аномалии цветового зрения». Это связано с тем, что существуют разные виды нарушений цветовосприятия — врождённые и приобретённые. Например, искажение восприятия красного и зелёного цветов может быть опасным за рулём, тогда как ошибки в различении нейтральных оттенков (например, серого) не являются препятствием для вождения. Итоговое решение принимает врач при прохождении медосвидетельствования.