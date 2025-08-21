Новосибирск выставил на продажу помещения бывших муниципальных аптек

Информация о продаже первых восьми лотов появилась на официальном сайте торгов.
Сообщается, что площадь объектов недвижимости варьируется от 93 до 390 квадратных метров, а их стартовая цена установлена в диапазоне от 7 до 36 миллионов рублей. Общая минимальная стоимость всех восьми лотов оценивается в 151 миллион рублей. Торги назначены на середину сентября.
Согласно данным из открытых источников, в этих помещениях ранее располагались точки «Новосибирской аптечной сети». В справочнике 2ГИС отметили, что филиалы были удалены в связи с их временным или постоянным закрытием.
Во второй половине сентября планируется реализация еще семи помещений бывшей аптечной сети. Их площадь составляет от 133 до 645 квадратных метров, а начальная цена — от 9 до 41 миллиона рублей. За эти объекты город рассчитывает выручить не менее 161 миллиона рублей.
Уточняется, что продажа всего имущества проводится в рамках процедуры приватизации, которая была согласована с депутатами городского совета.
Ранее сообщалось, что мэрия Новосибирска продала квартал в «Расточке» под многоквартирные дома.