Новосибирск выставил на продажу помещения бывших муниципальных аптек

Во второй половине сентября планируется реализация еще семи помещений бывшей аптечной сети. Их площадь составляет от 133 до 645 квадратных метров, а начальная цена — от 9 до 41 миллиона рублей. За эти объекты город рассчитывает выручить не менее 161 миллиона рублей.