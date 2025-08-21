Ричмонд
31-этажный отель появится у станции метро «Студенческая» в Новосибирске

Его строительство ведется на улице Блюхера.

Источник: Freepik

В Новосибирске недалеко от станции метро «Студенческая» ведется строительство 31-этажного отеля на 1428 номеров. Объект на улице Блюхера будет представлять собой комплекс из двух зданий гостиницы с подземной стоянкой на 381 машино-место, физкультурно-оздоровительным комплексом, предприятиями общественного питания и торговли, а также в нем расположатся офисные помещения и медицинский центр. Об этом сообщили в Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области.

— Согласно проекту, медцентр на 180 посещений в смену будет работать в режиме амбулатории. Помещения коворкинга с переговорными и конференц-залом рассчитаны на 416 человек. В физкультурно-оздоровительном комплексе предусмотрены будут бассейны, сауны, хамам, душевые, гидромассажная ванна и тренажерный зал, — добавили в пресс-службе.

Здания гостиницы будет соединять стилобат переменной этажности от трех до четырех этажей. Два верхних этажа объединят мостовым переходом со стеклянными витражными стенами и частично витражным полом.