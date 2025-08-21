31-этажный отель появится у станции метро «Студенческая» в Новосибирске

В Новосибирске недалеко от станции метро «Студенческая» ведется строительство 31-этажного отеля на 1428 номеров. Объект на улице Блюхера будет представлять собой комплекс из двух зданий гостиницы с подземной стоянкой на 381 машино-место, физкультурно-оздоровительным комплексом, предприятиями общественного питания и торговли, а также в нем расположатся офисные помещения и медицинский центр. Об этом сообщили в Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области.