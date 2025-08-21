Авиакомпания «Ангара» не сможет самостоятельно обучать бортмехаников и техников

Напомним, что 24 июля самолет авиакомпании «Ангара» потерпел крушение в нескольких км от аэропорта города Тында в Амурской области. Сначала воздушное судно пропало с радаров и не вышло на связь, после чего стало известно, что Ан-24 разбился. Борт следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. На борту пропавшего с радаров пассажирского самолета Ан-24 находилось 42 пассажира, из них пять детей, и шесть членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил.