Авиакомпания «Ангара» не сможет самостоятельно обучать бортмехаников и техников

Сертификат авиационного учебного центра (АУЦ), выданный авиакомпании «Ангара», аннулирован по решению Росавиации по итогам внеплановой проверки. АУЦ занимался подготовкой бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8, а также самолетов Ан-24 и Ан-26, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Росавиацию.
Восточно-Сибирское МТУ Росавиации провело внеплановую проверку на соответствие требованиям организаций по подготовке авиаперсонала. В ходе проверки были выявлены нарушения при подготовке специалистов. Теперь авиакомпании необходимо пользоваться сторонними АУЦ для подготовки авиаперсонала.
Напомним, что 24 июля самолет авиакомпании «Ангара» потерпел крушение в нескольких км от аэропорта города Тында в Амурской области. Сначала воздушное судно пропало с радаров и не вышло на связь, после чего стало известно, что Ан-24 разбился. Борт следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. На борту пропавшего с радаров пассажирского самолета Ан-24 находилось 42 пассажира, из них пять детей, и шесть членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил.
Шесть членов экипажа, находившиеся на борту разбившегося самолета, были жителями Иркутской области. По факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело. Позже появилась информация о двух основных версиях крушения самолета: первая — это техническая неисправность, вторая — ошибка пилотов.
Кроме того, Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Ангара», самолет которой потерпел крушение в Амурской области, разрешавший специалистам перевозчика выполнять техобслуживание самолетов и их компонентов. Решение принято по итогам внеплановой проверки авиакомпании, которую провели специалисты Ространснадзор.