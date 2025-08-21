Хабаровский нефтезавод помогает Приморью преодолеть топливный кризис

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий группе компаний ННК, работает на полную мощность, чтобы помочь соседнему Приморскому краю в решении проблемы с дефицитом топлива на местных заправочных станциях. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», кризис возник в самый разгар туристического сезона. В настоящее время, по информации компании, основной объём нефтепродуктов направляется в соседний регион.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елену Шиш, на автозаправочных станциях наблюдается настоящий ажиотаж — к колонкам с бензином выстроились огромные очереди. Чиновник связывает это в первую очередь с увеличением туристического потока, который в сравнении с августом прошлого года вырос на 30%. Поставки топлива стабильные, только вот разбирают горючее быстрее обычного.
— Всего на территории края у нас порядка 295 автозаправочных станций, и из них 130 — это автозаправочные станции группы компаний «ННК Приморнефтепродукт». Ещё с начала августа мы видим, что на частных автозаправочных станциях фиксируется ограничение реализации бензина, либо осуществляется отпуск топлива с ценовой разницей до +12 рублей за литр по отношению к ценам на автозаправочных станциях «ННК Приморнефтепродукт», — сказала Елена Шиш.
В настоящее время для ликвидации очередей ННК направила около 14 дополнительных бензовозов. Кроме того, четыре автоцистерны должны в скором времени прийти из Хабаровска. Отмечается, что в первую очередь машины будут обслуживать заправки в районах Приморского края, где наблюдается наиболее высокий туристический поток. В настоящее время в соседнем регионе работает 44 бензовоза вместо 30, как было до начала кризиса. Машины работают круглосуточно.