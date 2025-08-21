Хабаровский нефтезавод помогает Приморью преодолеть топливный кризис

В настоящее время для ликвидации очередей ННК направила около 14 дополнительных бензовозов. Кроме того, четыре автоцистерны должны в скором времени прийти из Хабаровска. Отмечается, что в первую очередь машины будут обслуживать заправки в районах Приморского края, где наблюдается наиболее высокий туристический поток. В настоящее время в соседнем регионе работает 44 бензовоза вместо 30, как было до начала кризиса. Машины работают круглосуточно.