В Красноярском крае стали брать крупные потребительские кредиты

Жители Красноярского края увеличили размер оформляемых потребительских кредитов. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй.
По данным бюро, в июле 2025 года средний размер потребительского кредита в Красноярском крае составил 183,2 тысячи рублей, увеличившись на 13,2% в июле по сравнению с июнем 2025 года.
Среди регионов Сибирского федерального округа по этому показателю Красноярский край занял второе место (на первом Новосибирская область со 197,2 тысячами рублей), а среди регионов России — седьмое место.
В целом по стране средний размер кредита увеличился на 9,6%, составив 191,2 тысячи рублей.
