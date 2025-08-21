Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае стали брать крупные потребительские кредиты

Размер оформляемых потребительских кредитов существенно вырос за месяц.

Источник: Reuters

Жители Красноярского края увеличили размер оформляемых потребительских кредитов. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

По данным бюро, в июле 2025 года средний размер потребительского кредита в Красноярском крае составил 183,2 тысячи рублей, увеличившись на 13,2% в июле по сравнению с июнем 2025 года.

Среди регионов Сибирского федерального округа по этому показателю Красноярский край занял второе место (на первом Новосибирская область со 197,2 тысячами рублей), а среди регионов России — седьмое место.

В целом по стране средний размер кредита увеличился на 9,6%, составив 191,2 тысячи рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске планируют вновь повысить стоимость проезда в автобусах и электротранспорте.